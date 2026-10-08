Mistkübel in Flammen: Zündler festgenommen

Ein Mann aus Niederösterreich gibt an, eine Faszination für Feuer zu haben. Mittwochnacht verursachte er in der Grazer Innenstadt großen Schaden, indem er unter anderem mehrere Brände legte.
Zwischen 20 Uhr und 21.45 Uhr gerieten am Mittwochabend in der Grazer Innenstadt (Sporgasse, Hofgasse und Herrengasse) vier Mistkübel in Brand. Sie befanden sich in einem Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses sowie in Innenhöfen. Innenräume sowie Hausmauern wurden dadurch stark beschädigt. Außerdem wurden mutwillig vier Brandmelder, unter anderem in einer Tiefgarage, eingeschlagen und somit ein Fehlalarm ausgelöst.
Alkoholisierter Pyromane landete im Spital
Die Grazer Berufsfeuerwehr rückte mit 26 Kräften und sechs Fahrzeugen aus, um den Brand zu löschen. Aufgrund einer Videoaufzeichnung konnte ein 30-jähriger Tatverdächtiger aus Lilienfeld (Niederösterreich) in unmittelbarer Nähe gefunden werden. Er zeigte sich in einer ersten Befragung geständig und gab an, eine Faszination für Feuer zu haben. Wegen seines gesundheitlichen Zustandes wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein mit ihm durchgeführter Alkotest verlief positiv.
Erst im Juli aus Haft entlassen
Bei der Beschuldigtenvernehmung verweigerte er dann jegliche Auskunft. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz wird der Tatverdächtige in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.
Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige erst Ende Juli wegen einschlägiger Delikte aus der Haft entlassen worden waren.
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