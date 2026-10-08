Mistkübel in Flammen: Zündler festgenommen

Alkoholisierter Pyromane landete im Spital

Die Grazer Berufsfeuerwehr rückte mit 26 Kräften und sechs Fahrzeugen aus, um den Brand zu löschen. Aufgrund einer Videoaufzeichnung konnte ein 30-jähriger Tatverdächtiger aus Lilienfeld (Niederösterreich) in unmittelbarer Nähe gefunden werden. Er zeigte sich in einer ersten Befragung geständig und gab an, eine Faszination für Feuer zu haben. Wegen seines gesundheitlichen Zustandes wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein mit ihm durchgeführter Alkotest verlief positiv.