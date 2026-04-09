WM: Wie stehen Sie zu nächtlichen Anstoßzeiten?

Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH, äußerte sich besorgt über die Familienfreundlichkeit der Anstoßzeiten. „Es ist schade, wenn die Anstoßzeiten nach Mitteleuropäischer Zeit nicht für Familien geeignet sind“, erklärte er. Dies könnte dazu führen, dass viele Fans vor dem Fernseher nicht dabei sein können.