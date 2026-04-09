WM: Wie stehen Sie zu nächtlichen Anstoßzeiten?

Die WM 2026 bringt für die ÖFB-Fans eine Herausforderung mit sich: 53 der insgesamt 104 Spiele finden mitten in der Nacht statt. Darunter auch zwei von drei Gruppenspielen der österreichischen Mannschaft. Werden Sie die Spiele trotzdem verfolgen?
Die FIFA hat für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko einen Spielplan veröffentlicht, der für viele Fans in Österreich eine echte Bewährungsprobe darstellt. Bei den Anstoßzeiten von 4 bzw. 6 Uhr früh bei zwei unserer Spiele wird der Schlafrhythmus vieler Fans auf die Probe gestellt.
Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH, äußerte sich besorgt über die Familienfreundlichkeit der Anstoßzeiten. „Es ist schade, wenn die Anstoßzeiten nach Mitteleuropäischer Zeit nicht für Familien geeignet sind“, erklärte er. Dies könnte dazu führen, dass viele Fans vor dem Fernseher nicht dabei sein können.
Der Grund für diese unorthodoxen Anstoßzeiten liegt im Klima. Die FIFA möchte verhindern, dass Spieler unter der enormen Sommerhitze leiden, die bei Tageslichtspielen auftreten könnte.
Ihre Meinung ist gefragt!
Wie stehen Sie zu den nächtlichen Anstoßzeiten? Werden Sie trotz der späten Spiele die ÖFB-Mannschaft unterstützen und Ihre Nachtruhe opfern, oder halten Sie die Anstoßzeiten für unzumutbar? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare!
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