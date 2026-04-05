Das Körberl ist geweiht, der Schinken duftet, und die Kinder können die Eiersuche kaum erwarten: Die Osterjause nach der 40-tägigen Fastenzeit schmeckt am besten, wenn man sie gemeinsam genießt. Doch wie sieht das bei Ihnen aus? Unsere Frage des Tages vom 5. April lautet: „Verbringen Sie die Osterfeiertage mit der Familie?“