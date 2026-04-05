Das Körberl ist geweiht, der Schinken duftet, und die Kinder können die Eiersuche kaum erwarten: Die Osterjause nach der 40-tägigen Fastenzeit schmeckt am besten, wenn man sie gemeinsam genießt. Doch wie sieht das bei Ihnen aus? Unsere Frage des Tages vom 5. April lautet: „Verbringen Sie die Osterfeiertage mit der Familie?“
Ihre Meinung zählt!
Wie verbringen Sie die Osterfeiertage? Ist das Fest der Auferstehung für Sie Anlass für eine große Familienzusammenkunft oder genießen Sie die Ruhe im kleinen Kreis? Gibt es besondere Traditionen, die sich in Ihrer Familie zu Ostern durchgesetzt haben?
Wir freuen uns auf Ihre Oster-Geschichten in den Kommentaren!
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