Benko’s top investor feels “naturally betrayed”

On Monday, February 23, a key witness was questioned at a Vienna office of Soko Signa. Riccardo Arduini, 77-year-old patriarch of an Italian-Brazilian investor family, testified before the criminal investigators under oath. For four hours and 21 minutes. Then the last piece of the puzzle of an explosive capital increase, which financial juggler René Benko is said to have pushed through shortly before the collapse of his faltering Signa, was on the investigators' table. Benko vehemently denies all allegations that he deceived his co-investors; the presumption of innocence applies.