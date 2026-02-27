Bizarre coin lawsuit
Zinc instead of gold: dealer sues customer
A pensioner had been passionately collecting coins for many years. At the age of 83, he wanted to cash in on his collection and was delighted when, after thorough examination, a renowned dealer paid him much more than the Carinthian had ever dreamed of—and that is precisely what has now led to an unusual court case.
These transactions usually work like this: traveling dealers organize "gold meetings" in restaurants, advertise them by mail, and then take advantage of the good faith of some participants. In Friesach, for example, a German woman is said to have paid several thousand euros too little for jewelry and coins at such an event – the police were called and the public prosecutor's office is investigating.
Conversely, a bizarre case in Villach is now leading to an unusual trial involving an elderly "goldfinger" at the Klagenfurt Regional Court.
