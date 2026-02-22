Between life and death
Patient turned away from hospital three times: emergency surgery!
Something has happened again in an Upper Austrian hospital. Jürgen Seiler (50) from Marchtrenk went to Wels Hospital in pain and was sent home again, three times – with dramatic consequences. In the end, the man was fighting for his life, and this is how it happened.
Jürgen Seiler (50) from Marchtrenk has been suffering from heart problems since he had the flu two years ago. His body retains water, but he was able to get the problem under control with medication. However, last year, shortly before Christmas, he gained a lot of weight within a few days, and his family doctor urged him to lose weight. "I then went to see another doctor because it wasn't getting any better," says the employee, who is also active as a soccer coach.
