Tied up: This is how the bank robbery in Graz unfolded!

Five employees of a bank branch on Stattegger Straße in Graz-Andritz experienced a real nightmare on Wednesday afternoon: At around 3:45 p.m. – at which point the business premises were already closed – there was a sudden knock at the front door. A man wearing an FFP2 mask, glasses, and a black cap complained that he was having problems with the ATM—and it later turned out that his magnificent head of hair was just a wig!