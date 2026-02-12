"Krone" knows the details
Tied up: This is how the bank robbery in Graz unfolded!
Under false pretences, a bank robber gained access to a closed branch in Graz. He had packed a pistol, duct tape and tools into a trolley. A woman even had to tie up her colleagues! The "Krone" knows the details.
Five employees of a bank branch on Stattegger Straße in Graz-Andritz experienced a real nightmare on Wednesday afternoon: At around 3:45 p.m. – at which point the business premises were already closed – there was a sudden knock at the front door. A man wearing an FFP2 mask, glasses, and a black cap complained that he was having problems with the ATM—and it later turned out that his magnificent head of hair was just a wig!
