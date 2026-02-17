Warum NÖ die USA als ganz wichtigen Partner sieht

Waren im Wert von 725 Millionen Euro wurden allein im ersten Halbjahr 2025 aus dem weiten Land in die USA geliefert. Damit sind die Vereinigten Staaten der wichtigste Handelspartner Niederösterreichs außerhalb Europas. Und ein lukrativer noch dazu. Denn die NÖ-Handelsbilanz mit den USA ist positiv. Das heißt: Das weite Land führt mehr in die USA aus als von dort ein. Die Importe aus Übersee machten im selben Zeitraum nur 499 Millionen Euro aus.