Handel & Forschung

Warum NÖ die USA als ganz wichtigen Partner sieht

Niederösterreich
17.02.2026 13:00
In St. Pölten traf Johanna Mikl-Leitner mit dem neuen US-Botschafter Art Fisher zusammen.
In St. Pölten traf Johanna Mikl-Leitner mit dem neuen US-Botschafter Art Fisher zusammen.(Bild: Krone KREATIV/Patrick Huber, NLK Filzwieser)
Porträt von Christoph Weisgram
Von Christoph Weisgram

Der Besuch von Trumps neuem Botschafter Art Fisher in St. Pölten soll die transatlantische Wirtschafts- und Forschungsachse für die Zukunft festigen. Auch die umstrittenen amerikanischen Zölle kamen zur Sprache.  

Waren im Wert von 725 Millionen Euro wurden allein im ersten Halbjahr 2025 aus dem weiten Land in die USA geliefert. Damit sind die Vereinigten Staaten der wichtigste Handelspartner Niederösterreichs außerhalb Europas. Und ein lukrativer noch dazu. Denn die NÖ-Handelsbilanz mit den USA ist positiv. Das heißt: Das weite Land führt mehr in die USA aus als von dort ein. Die Importe aus Übersee machten im selben Zeitraum nur 499 Millionen Euro aus.

Transatlantische Zusammenarbeit
„Wir haben ein vitales Interesse daran, dass die USA auch in Zukunft ein Partner Niederösterreichs bleiben“, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner beim Zusammentreffen mit Art Fisher, dem neuen amerikanischen Botschafter in Österreich. Auch das Europa-Forum in der Wachau widme sich zu seinem 30-Jahre-Jubiläum der transatlantischen Zusammenarbeit.

Zitat Icon

Da österreichische und US-Firmen gegenseitig in ihre Volkswirtschaften investieren, ist Niederösterreich ein wichtiger Partner der Vereinigten Staaten.

Art Fisher, US-Botschafter in Österreich

Bild: Eva Manhart

Zölle als Thema
Mikl-Leitner scheute sich aber auch nicht, bei dem Treffen kontroversielle Themen anzusprechen – etwa die mitunter unberechenbare Zollpolitik der USA.  Die Landeshauptfrau erklärte dem Botschafter, dass diese große Herausforderungen für die Wirtschaftspartner mit sich bringen: „Ein verlässlicher, regelbasierter Handel ist für Niederösterreich unerlässlich.“  

Projekte in KI-Forschung
Neben wirtschaftlichen Kontakten prägen gemeinsame Forschungsinitiativen das Verhältnis zwischen den USA und Niederösterreich. So war eines der zentralen Themen der Gespräche zwischen Mikl-Leitner und Fisher Künstliche Intelligenz. So sollen Pilot-Projekte für Smart-Citys sowie Förderungen für Start-ups, die KI-Lösungen entwickeln, forciert werden.

Niederösterreich
17.02.2026 13:00
