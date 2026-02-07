„Drei Tage Faschingssitzung und Olympia!“

“Enttäuscht war niemand“

Punkt 12.35 Uhr wurde es dann richtig laut: Ihr Liebling stand im Starthaus bereit. „Die Fahnen werden in Bodenhöhe geschwungen“, mahnte eine ältere Herren-Gruppe die Kinder in der ersten Reihe. Die Daumen wurden jedenfalls noch fester gedrückt. Bei jeder Zwischenzeit ging ein Raunen durch die Menge. Schon nach der ersten war ihnen klar – mit der Medaille wird es an diesem Tag nichts.