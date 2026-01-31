Tirols beste Watter: Stich um Stich zur Krone

Besser lief es hingegen für den Osttiroler Paul Meyer und seinen Spielpartner Meinhard Eiter aus Imst. Die beiden passionierten Schachspieler, die sich vor Jahren über ihre gemeinsame Leidenschaft für das „Spiel der Könige“ angefreundet hatten, holten sich den Sieg. Sie durften sich über zwei Sportartikel-Gutscheine von Sport Norz in Leutasch im Gesamtwert von 7000 Euro und die begehrte Watter-Krone freuen. „Um ein solches Turnier zu gewinnen, braucht es auch viel Glück und gute Karten – und die habe ich an diesem Abend gehabt“, meinte Meyer nach dem Triumph mit stolzgeschwellter Brust.