Watter-Könige lösten die letzten Finaltickets

Für zwei Fußballfanatiker werden Finalträume wahr

Auch Cäcilia und Franz Maurer können sich ab sofort ganz auf die Faschingssaison konzentrieren. Die Chefs vom über die Grenzen Tirols hinaus bekannten Kostümverleih Hundegger-Maurer in Innsbruck-Arzl spielten nach Anfangsschwierigkeiten (ein 0:8-Rückstand im ersten Duell wurde noch ein Sieg) groß auf, mussten sich am Ende aber in ihrer Gruppe Robert und Sophia Schweighofer geschlagen geben. Und der Obmann der Red Eagles Austria, Fanclub der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft und des FC Bayern München aus Imst, verriet auch sein Erfolgsgeheimnis. „Vor allem bei den langen Fahrten zu den Länderspielen in Wien wird bei uns im Bus regelmäßig gewattet“, berichtet der fanatische Fußballfan stolz.