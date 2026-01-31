Vorteilswelt
Lenkerin eingeklemmt

Grazer Pkw krachte gegen Wegweiser: Fünf Verletzte

Steiermark
31.01.2026 08:00
Fünf Personen wurden bei dem Unfall teils schwer verletzt.
Fünf Personen wurden bei dem Unfall teils schwer verletzt.(Bild: BF-Graz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

In Graz krachte am Freitagabend ein Pkw gegen einen Überkopfwegweiser. Die Lenkerin des Fahrzeugs wurde dabei eingeklemmt und musste von der Feuerwehr gerettet werden. Fünf Personen wurden teils schwer verletzt. 

Am Freitag gegen 21.30 Uhr kam eine 26-jährige Grazerin aus unbekannter Ursache mit ihrem Pkw von der Liebenauer Tangente (Bezirk Graz-Stadt) ab. Infolgedessen fuhr sie über einen baulich getrennten Grünstreifen und kollidierte nach rund 60 Metern mit der Säule eines Überkopfwegweisers der Gegenfahrbahn.

Fünf Personen verletzt
Im Fahrzeug befanden sich neben der Lenkerin vier weitere Insassen im Alter zwischen 23 und 28 Jahren, allesamt aus Graz und dem Bezirk Südoststeiermark. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Berufsfeuerwehr Graz befreit werden. Die 26-Jährige sowie zwei ihrer Mitfahrer (23 und 25 Jahre) erlitten schwere Verletzungen und mussten vom Roten Kreuz in das LKH Graz eingeliefert werden. Die beiden anderen Insassen (28 und 25 Jahre) wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in das UKH Graz gebracht.

Wegweiser stürzte auf Pkw
Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wegweiser massiv beschädigt, kippte um und stürzte auf die Fahrbahn in Fahrtrichtung Norden, wodurch diese blockiert wurde. Dabei traf das Verkehrsschild einen weiteren Pkw, der zum Unfallzeitpunkt auf der Liebenauer Tangente unterwegs war. Der Fahrer dieses Fahrzeugs wurde nicht verletzt, das Auto aber beschädigt.

Die Berufsfeuerwehr Graz stand mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Am Unfallwagen entstand ein Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. Mitarbeiter der Holding Graz koordinierten die Aufräum- und Sicherungsarbeiten der beschädigten Verkehrseinrichtung.Die Liebenauer Tangente war im betroffenen Bereich für die Dauer des Einsatzes gesperrt.

Auf Anforderung der Polizei wurde auch die Drohne der Feuerwehr zur Einsatzstelle beordert. Die Luftaufnahmen werden das Unfallkommando bei der Ermittlung des Unfallherganges unterstützen.

