Grazer Pkw krachte gegen Wegweiser: Fünf Verletzte

Fünf Personen verletzt

Im Fahrzeug befanden sich neben der Lenkerin vier weitere Insassen im Alter zwischen 23 und 28 Jahren, allesamt aus Graz und dem Bezirk Südoststeiermark. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Berufsfeuerwehr Graz befreit werden. Die 26-Jährige sowie zwei ihrer Mitfahrer (23 und 25 Jahre) erlitten schwere Verletzungen und mussten vom Roten Kreuz in das LKH Graz eingeliefert werden. Die beiden anderen Insassen (28 und 25 Jahre) wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in das UKH Graz gebracht.