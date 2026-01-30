Nach Übergabe weht frischer Gastrowind

Wirtschaftskammer NÖ und NÖBEG unterstützen tatkräftig

Aber nicht alle Unternehmen haben das Glück, an die nächste Generation „weitergeben“ zu können. Die Wirtschaftskammer ortet bei diesem Thema noch großen Nachholbedarf. Sie fordert hierzu unter anderem einen Sondersteuersatz von 20 Prozent für Betriebsverkäufe, einfachere steuerliche Regelungen sowie mehr Bewusstsein dafür, dass eine Betriebsnachfolge oft der Einstieg in die Selbständigkeit ist. Denn gerade im Gastgewewerbe sei es besonders wichtig, die richtige Nachfolge zu haben.