Nach Übergabe weht frischer Gastrowind

Nicht immer finden Betriebe jemanden, der sie weiterführt. Das Traditionsgasthaus Görg, ehemals Kupferdachl, hat es jedoch geschafft. Die beiden Söhne Stefan und Martin führen erfolgreich das ehemalige Kupferdachl unter ihrem Familiennamen Görg weiter.
Viele Betriebe haben es nicht einfach, geeignete Nachfolger für ihr Unternehmen zu finden. Vor allem in der Gastronomie wollen sich nachfolgende Generationen den Stress gar nicht mehr antun.
Ein Gasthaus, dem dies jedoch geglückt ist, ist das Haubenlokal Görg in Katzelsdorf, Bezirk Wiener Neustadt. Die beiden Brüder Martin und Stefan übernahmen 2024 offiziell die Leitung des Restaurants, das ihre Eltern über Jahrzehnte hinweg erfolgreich aufgebaut hatten. Im Vorjahr wurde – nach umfangreicher Renovierung – Neueröffnung gefeiert. Die größte Herausforderung war dabei die Finanzierung, denn mit der Übernahme wollten die beiden Junggastronomen auch optisch frischen Wind in ihr Lokal bringen.
„Die Kosten für die Renovierung waren im Endeffekt doppelt so hoch wie ursprünglich veranschlagt.
Martin Görg, Lokalbesitzer
Mit Hilfe der Wirtschaftskammer, der NÖBEG (NÖ Bürgschaften und Beteiligungen) und mittels Crowd-funding wurde jedoch auch diese Hürde genommen. Jetzt ist das Lokal stolzer Besitzer von drei Hauben (Gault Millau) und zwei Gabeln (Falstaff). Und der Ausblick über die Bucklige Welt, Rax und Schneeberg lässt die Traditionsküche von Martin und Stefan noch g‘schmackiger erscheinen.
Wirtschaftskammer NÖ und NÖBEG unterstützen tatkräftig
Aber nicht alle Unternehmen haben das Glück, an die nächste Generation „weitergeben“ zu können. Die Wirtschaftskammer ortet bei diesem Thema noch großen Nachholbedarf. Sie fordert hierzu unter anderem einen Sondersteuersatz von 20 Prozent für Betriebsverkäufe, einfachere steuerliche Regelungen sowie mehr Bewusstsein dafür, dass eine Betriebsnachfolge oft der Einstieg in die Selbständigkeit ist. Denn gerade im Gastgewewerbe sei es besonders wichtig, die richtige Nachfolge zu haben.
Wenn ein Gasthaus bereits einmal geschlossen hat, ist es sehr schwer, es wieder zu eröffnen.
Wolfgang Ecker, WK-NÖ Präsident
Und auch die NÖBEG – die NÖ Bürgschaften und Beteiligungen GmbH – unterstützt Unternehmen gezielt durch individuelle Finanzierung mit stillen Beteiligungen oder Übernahmen von Bürgeschaften für Bankkredite.
