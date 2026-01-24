Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Australian Open

Djokovic feiert historischen 400. Grand-Slam-Sieg

Tennis
24.01.2026 13:58
Novak Djokovic feierte seinen 400. Grand-Slam-Sieg.
Novak Djokovic feierte seinen 400. Grand-Slam-Sieg.(Bild: AFP/MARTIN KEEP)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Novak Djokovic erreichte bei den Australian Open als erster Spieler der Geschichte 400 Grand-Slam-Siege. Beim 6:3,6:4,7:6(4) gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp holte er außerdem seine 102. Sieg in Melbourne und zieht somit mit Roger Federer gleich.

0 Kommentare

Nach dem Sieg gegen van de Zandschulp und vor dem Achtelfinalduell mit dem Tschechen Jakub Mensik (16) richtete Djokovic eine kleine Kampfansage an die derzeit die Tennis-Szene dominierenden Carlos Alcaraz und Sinner. „Ich lasse die Burschen für ihr Geld rennen. Ich bin noch da. Alcaraz und Sinner sind die besten Spieler der Welt. Aber wenn du den Platz betrittst und der Ball rollt, kann alles passieren“, sagte Djokovic.

Lesen Sie auch:
Jannik Sinner bekam massive körperliche Probleme.
Kampf in Melbourne
Australian Open: Sinner taumelt, hinkt – und siegt
24.01.2026

Musetti hatte beim 5:7,6:4,6:2,5:7,6:2 gegen den Tschechen Tomas Machac ordentlich zu kämpfen und trifft nun auf Fritz. Der verabschiedete den Schweizer Oldie Stan Wawrinka bei dessen letztem Melbourne-Auftritt mit einem 7:6(5),2:6,6:4,6:4.

Naomi Osaka
Naomi Osaka(Bild: AP/Dita Alangkara)

Titelverteidigerin Keys und Swiatek weiter, Osaka gab w.o.
Zuvor hatte Titelverteidigerin Madison Keys ihr Drittrundenspiel in der Rod Laver Arena erfolgreich überstanden. Die als Nummer 9 gesetzte US-Amerikanerin schlug Karolina Pliskova aus Tschechien glatt 6:3,6:3. Der Auftritt der zweifachen Titelträgerin Naomi Osaka fiel hingegen aus. Die Japanerin, die mit ihren extravaganten Outfits für Aufsehen gesorgt hatte, musste ihr Spiel gegen die Australierin Maddison Inglis wegen einer Bauchverletzung absagen.

Inglis bekommt es nun mit Iga Swiatek zu tun, die sich gegen die Russin Anna Kalinskaja (31) beim 6:1,1:6,6:1 auch von einem Satzverlust nicht aus der Ruhe bringen ließ. „Seid bitte nicht zu hart zu mir, wenn ich gegen eine Australierin spiele“, meinte die sechsfache Major-Gewinnerin, die in Melbourne bisher über zwei Halbfinali nicht hinausgekommen ist.

Alexander Erler und Robert Galloway
Alexander Erler und Robert Galloway(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Maddie Meyer)

Aus für Erler und Oberleitner im Doppel
In der dritten Runde des Männer-Doppels mussten sich die letzten rot-weiß-roten Melbourne-Beiträge verabschieden. Alexander Erler verlor mit dem US-Amerikaner Robert Galloway gegen die an zweiter Stelle gesetzten Harri Heliovaara/Henry Patten (FIN/GBR) 6:7(5),6:3,3:6. Neil Oberleitner unterlag an der Seite des Inders N.Sriram Balaji den favorisierten Marcelo Arevalo/Mate Pavic (ESA/CRO-4) 5:7,1:6.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
115.973 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Wirtschaft
USA fürchten einen Finanz-Hammer, den niemand will
94.759 mal gelesen
Selbst Trumps „Narrenfreiheit“ kennt Grenzen.
Ski Alpin
Schwerer Sturz überschattet Training in Kitzbühel
93.933 mal gelesen
Ken Caillot stürzte in Kitzbühel schwer.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf