Djokovic feiert historischen 400. Grand-Slam-Sieg

Novak Djokovic erreichte bei den Australian Open als erster Spieler der Geschichte 400 Grand-Slam-Siege. Beim 6:3,6:4,7:6(4) gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp holte er außerdem seine 102. Sieg in Melbourne und zieht somit mit Roger Federer gleich.
Nach dem Sieg gegen van de Zandschulp und vor dem Achtelfinalduell mit dem Tschechen Jakub Mensik (16) richtete Djokovic eine kleine Kampfansage an die derzeit die Tennis-Szene dominierenden Carlos Alcaraz und Sinner. „Ich lasse die Burschen für ihr Geld rennen. Ich bin noch da. Alcaraz und Sinner sind die besten Spieler der Welt. Aber wenn du den Platz betrittst und der Ball rollt, kann alles passieren“, sagte Djokovic.
Musetti hatte beim 5:7,6:4,6:2,5:7,6:2 gegen den Tschechen Tomas Machac ordentlich zu kämpfen und trifft nun auf Fritz. Der verabschiedete den Schweizer Oldie Stan Wawrinka bei dessen letztem Melbourne-Auftritt mit einem 7:6(5),2:6,6:4,6:4.
Titelverteidigerin Keys und Swiatek weiter, Osaka gab w.o.
Zuvor hatte Titelverteidigerin Madison Keys ihr Drittrundenspiel in der Rod Laver Arena erfolgreich überstanden. Die als Nummer 9 gesetzte US-Amerikanerin schlug Karolina Pliskova aus Tschechien glatt 6:3,6:3. Der Auftritt der zweifachen Titelträgerin Naomi Osaka fiel hingegen aus. Die Japanerin, die mit ihren extravaganten Outfits für Aufsehen gesorgt hatte, musste ihr Spiel gegen die Australierin Maddison Inglis wegen einer Bauchverletzung absagen.
Inglis bekommt es nun mit Iga Swiatek zu tun, die sich gegen die Russin Anna Kalinskaja (31) beim 6:1,1:6,6:1 auch von einem Satzverlust nicht aus der Ruhe bringen ließ. „Seid bitte nicht zu hart zu mir, wenn ich gegen eine Australierin spiele“, meinte die sechsfache Major-Gewinnerin, die in Melbourne bisher über zwei Halbfinali nicht hinausgekommen ist.
Aus für Erler und Oberleitner im Doppel
In der dritten Runde des Männer-Doppels mussten sich die letzten rot-weiß-roten Melbourne-Beiträge verabschieden. Alexander Erler verlor mit dem US-Amerikaner Robert Galloway gegen die an zweiter Stelle gesetzten Harri Heliovaara/Henry Patten (FIN/GBR) 6:7(5),6:3,3:6. Neil Oberleitner unterlag an der Seite des Inders N.Sriram Balaji den favorisierten Marcelo Arevalo/Mate Pavic (ESA/CRO-4) 5:7,1:6.
