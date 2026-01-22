Wieso die Steiermark im besten Sinn am Holzweg ist

Aktuell decke Österreich noch immer 62 Prozent seines Energiebedarfs aus fossilen Quellen „und diese müssen wir leider nahezu vollständig importieren“, so Zehetner.

Biomasse führend bei erneuerbarer Energie

Gleichzeitig sei aber auch zu beobachten, dass erneuerbare Energien am Vormarsch sind. Biomasse hat daran den größten Anteil – und die Steiermark ist Vorreiter. Während Biomasse österreichweit rund 43 Prozent der erneuerbaren Energie ausmacht, sind es in der Steiermark 65 Prozent.