Wieso die Steiermark im besten Sinn am Holzweg ist

Österreich importiert nach wie vor viel fossile Energie – doch die „Erneuerbaren“ sind weiter am Vormarsch. Biomasse spielt dabei eine tragende Rolle. Die Steiermark sieht sich dabei als Vorreiter, wie bei der europäischen Biomassekonferenz in Graz wieder deutlich wird.
Die klirrende Kälte – und auch die geopolitische Großwetterlage – verleiht der aktuell in Graz stattfindenden mitteleuropäischen Biomassekonferenz mit Hunderten Experten aus aller Welt besondere Aktualität. „Energiepolitik ist heute mehr denn je Standort- und Sicherheitspolitik“, sagt etwa Energie-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) zum Auftakt der Veranstaltung.
Aktuell decke Österreich noch immer 62 Prozent seines Energiebedarfs aus fossilen Quellen „und diese müssen wir leider nahezu vollständig importieren“, so Zehetner.
Biomasse führend bei erneuerbarer Energie
Gleichzeitig sei aber auch zu beobachten, dass erneuerbare Energien am Vormarsch sind. Biomasse hat daran den größten Anteil – und die Steiermark ist Vorreiter. Während Biomasse österreichweit rund 43 Prozent der erneuerbaren Energie ausmacht, sind es in der Steiermark 65 Prozent.
„Biomasse ist das Rückgrat unserer nachhaltigen Energieversorgung“, sagt ÖVP-Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer. „Mit rund 630 Heizkraftwerken und über 130.000 Biomasse-Kesselanlagen werden mehr als 250.000 Haushalte mit Bioenergie versorgt. Das ist weltweit eine einzigartige Dichte an Heizwerken“, ergänzt der steirische Landwirtschaftskammer-Boss Andreas Steinegger.
Noch viel Luft nach oben
Und wenn es nach dem österreichischen Biomasse-Verband geht, soll der Anteil künftig in Österreich noch kräftig steigen. Laut dem Energie-Experten Christian Metschina von der steirischen Landwirtschaftskammer hat Österreich das Potenzial, bis zu 50 Prozent des Primärenergiebedarfs mit Biomasse abzudecken.
Eine Richtschnur für die Forcierung dieser Energiequelle soll die in den vergangenen Jahren vom Verband erarbeitete Biomasse-Strategie bieten. Das Konzeptpapier befindet sich derzeit in Begutachtung und wird auch bei der Konferenz vorgestellt.
