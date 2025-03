Sarrazin über Horror-Sturz: „Wäre fast gestorben!“

„Mir ist bewusst geworden, dass ich nicht weit davon entfernt war, nicht mehr dabei zu sein, also ist, egal was passiert, nur positiv“, erklärte der Franzose am Montag bei seinem ersten öffentlichen Termin seit seinem Horror-Sturz in Bormio am 27. Dezember des vergangenen Jahres. Mittlerweile habe er erstaunliche Fortschritte gemacht, freut sich der 30-Jährige weiter.