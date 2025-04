Nach Gehirnblutung: Sarrazin wieder im Training

Not-Operation und künstliches Koma

Sarrazin war im Training für die Abfahrt in Bormio aus großer Höhe heftig mit Rücken und Kopf auf die harte Piste aufgeschlagen. Dabei erlitt er eine Gehirnblutung. Eine Not-Operation und künstliches Koma waren die Folge. „Ich war in diesen fünf Tagen bei Bewusstsein, aber mein Gehirn hat es nicht registriert. Und das ist auch gut so, denn so habe ich keine posttraumatische Belastungsstörung, so Sarrazin abschließend.“ Sarrazin klagte auch über Sehstörungen.