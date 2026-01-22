Vorteilswelt
Linzer (49) erschlagen

„Sind traurig, aber fühlen uns nicht unsicher“

Oberösterreich
22.01.2026 06:00
Die Polizei rief die Bevölkerung auf, ungewöhnliche Beobachtungen vom Samstag in der Linzer ...
Die Polizei rief die Bevölkerung auf, ungewöhnliche Beobachtungen vom Samstag in der Linzer Harrachstraße zu melden.(Bild: Jürgen Pachner)
Porträt von Jürgen Pachner
Von Jürgen Pachner

Die Polizei sucht intensiv jenen unbekannten Verbrecher, der am Wochenende einen alleinstehenden Linzer Immobilienmakler erschlagen hatte. Die Nachbarschaft bedauert den Vorfall, ist nach der Tat aber nicht verängstigt. Für die Ermittler gibt es jetzt neue Ansätze, die verfolgt werden.

Wer in dem denkmalgeschützten Gebäudekomplex in der Linzer Harrachstraße lebt, in dem am Montag der malträtierte Leichnam eines Immobilienmaklers gefunden worden war, gehört nicht gerade zur ärmsten Gesellschaftsschicht der Stadt.

Lift fährt direkt in Wohnung
Es gibt dort einen schönen Innenhof samt Spielplatz für Kinder sowie großzügige, helle Wohneinheiten, in denen es sich komfortabel leben lässt. Ärzte, Juristen, Politiker und Unternehmer wissen das zu schätzen. Besonders begehrt sind jene Penthouse-Wohnungen, wie auch das Gewaltopfer eine besaß. Zu diesen Dachgeschoß-Appartements im fünften Stock kann man von der Tiefgarage aus mit einem Lift direkt in die Wohnung fahren. Allerdings nur, wen man auch den Schlüssel dafür besitzt.

Oberösterreich

Krone Plus Logo
Linzer (49) erschlagen
„Sind traurig, aber fühlen uns nicht unsicher“
Am Irrsee
Helikopter rettete mit Tau zwei Eisläuferinnen
Krone Plus Logo
„Zeuge“ der Tragödie
Mordalarm: Beagle „Lilly“ wachte neben totem Herrl
Alles abgestritten
Verhandlung zu Förderbetrug in 2700 Fällen vertagt
Schickalsschlag
Horror-Unfall entriss Familie ein zweites Mitglied
