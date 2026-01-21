Berater spricht bereits von Donnarumma-Abschied

Donnarumma hatte im Spätsommer bei den „Skyblues“ unterschrieben und wusste auf Anhieb zu überzeugen. Der italienische Teamkeeper fühle sich auch nach wie vor wohl unter Pep Guardiola, wie Raiola erklärte. „Er findet bei Manchester City Ruhe mit der Mannschaft und im Umfeld, und ihm gefällt das Projekt sehr. Er beginnt auch, die englische Liga zu verstehen. Neulich hat er mir scherzhaft gesagt, dass fünf oder sechs Jahre dort zu spielen ein Abenteuer wären. “, so der Berater im italienischen Fernsehen.