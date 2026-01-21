Berater spricht bereits von Donnarumma-Abschied

Gianluigi Donnarummas Berater Enzo Raiola hat mit einer Aussage zum möglichen Abschied seines Klienten von Manchester City aufhorchen lassen. „Wenn es die Möglichkeit gibt, nach Italien zurückzukehren, dann werden wir sie ergreifen“, meinte der Spielervermittler.
Donnarumma hatte im Spätsommer bei den „Skyblues“ unterschrieben und wusste auf Anhieb zu überzeugen. Der italienische Teamkeeper fühle sich auch nach wie vor wohl unter Pep Guardiola, wie Raiola erklärte. „Er findet bei Manchester City Ruhe mit der Mannschaft und im Umfeld, und ihm gefällt das Projekt sehr. Er beginnt auch, die englische Liga zu verstehen. Neulich hat er mir scherzhaft gesagt, dass fünf oder sechs Jahre dort zu spielen ein Abenteuer wären. “, so der Berater im italienischen Fernsehen.
Aber: „Wenn es die Möglichkeit gibt, nach Italien zurückzukehren, dann werden wir sie ergreifen.“
Saftiges Gehalt
Bis 2030 (mit der Option auf ein weiteres Jahr) steht Donnarumma, der acht Jahre lang – erst im Nachwuchs, später bei den Profis – bei der AC Milan im Kasten stand, noch bei ManCity unter Vertrag, jährlich kassiert der 26-Jährige 15 Millionen Euro netto exklusive Boni. Dass der Keeper gerne nach Italien zurückkehren wolle, kommt bei diesen Summen überraschend.
Sportlich musste Donnarumma mit den „Skyblues“ am Dienstag jedenfalls einen Rückschlag hinnehmen. Im Champions-League-Spiel gegen Bodö/Glimt musste sich die Guardiola-Truppe überraschend mit 1:3 geschlagen geben ...
