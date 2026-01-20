Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ihr Lauf hier im Video

Doppelweltmeisterin! Tirolerin schreibt Geschichte

Wintersport
20.01.2026 15:38
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit 16 Jahren Doppelweltmeisterin: Tirolerin Jana Häusl gewinnt erneut die FIS Freeride Junioren-Weltmeisterschaft und schreibt damit Geschichte. Im Video oben sehen Sie ihren WM-Lauf.

0 Kommentare

Bereits vor zwei Jahren holte sich die Tirolerin den WM-Titel in Kappl, nun gelingt ihr das Kunststück ein zweites Mal. Damit ist Häusl die erste Athletin in der Geschichte des Freeridens, die diesen Weltmeistertitel in so jungen Jahren zweimal erringen konnte.

Jana Häusl (mi.) jubelte über ihren WM-Sieg.
Jana Häusl (mi.) jubelte über ihren WM-Sieg.(Bild: zVg.)

Am anspruchsvollen Quellspitze-Hang in Kappl überzeugte sie mit kompromissloser Linienwahl, vielen Tricks und sehr guter Kontrolle und ließ die internationale Konkurrenz hinter sich. 

Ein WM-Lauf, der zeigt: Hier wächst eine Ausnahmekönnerin heran.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
199.097 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
155.358 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
140.152 mal gelesen
Mehr Wintersport
Ihr Lauf hier im Video
Doppelweltmeisterin! Tirolerin schreibt Geschichte
Rasante Streif
Wird Strobls Kitzbühel-Rekord aus 1997 geknackt?
Vierter RTL-Saisonsieg
Bärenstark! Julia Scheib gewinnt am Kronplatz
Kein Ticket für Rodler
Olympiasieger muss bei Winterspielen zuschauen
Weltcup in Zao
Eder bei Windlotterie nur von Maruyama geschlagen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf