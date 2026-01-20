Doppelweltmeisterin! Tirolerin schreibt Geschichte

Scheib holt vierten Sieg + Grabher in Runde zwei
krone.tv-Sport-News:
Mit 16 Jahren Doppelweltmeisterin: Tirolerin Jana Häusl gewinnt erneut die FIS Freeride Junioren-Weltmeisterschaft und schreibt damit Geschichte. Im Video oben sehen Sie ihren WM-Lauf.
Bereits vor zwei Jahren holte sich die Tirolerin den WM-Titel in Kappl, nun gelingt ihr das Kunststück ein zweites Mal. Damit ist Häusl die erste Athletin in der Geschichte des Freeridens, die diesen Weltmeistertitel in so jungen Jahren zweimal erringen konnte.
Am anspruchsvollen Quellspitze-Hang in Kappl überzeugte sie mit kompromissloser Linienwahl, vielen Tricks und sehr guter Kontrolle und ließ die internationale Konkurrenz hinter sich.
Ein WM-Lauf, der zeigt: Hier wächst eine Ausnahmekönnerin heran.
