Auch Shiffrin ergriffen: „Einfach spektakulär!“

Eine sichtlich ergriffene Mikaela Shiffrin musste nach dem Rennen – auf das Comeback ihrer Konkurrentin angesprochen – zuerst schwer schlucken und nach Worten ringen. „Dass Federica so zurückkommt – das ist einfach spektakulär“, erklärte die US-Amerikanerin schließlich ergriffen. Auch hinsichtlich ihrer eigenen Leidensgeschichte sei „Fede“ eine große Inspiration, gab sie schließlich noch zu.