Becker: „Hat sich noch keine Spielerin getraut!“

Dieser Auftritt hat für Aufsehen gesorgt! Vor ihrem Australian-Open-Auftaktmatch hat Tennis-Ass Naomi Osaka mit ihrem Outfit alle Blicke auf sich gezogen. Von Boris Becker gibt es anschließend Anerkennung, aber auch eine Mahnung.
„Sonnenschirm? Check. Schleier? Check. Riesiger Hut, verziert mit einem Schmetterling und tief über die Augen getragen, à la Beyoncé in ihrem Video zu ‘Formation‘? Check“, analysiert die Spielerinnen-Vereinigung WTA den Auftritt von Osaka vor ihrem Match gegen die Kroatin Antonia Ruzic.
Die Japanerin hat damit auf jeden Fall alle Blicke auf sich gezogen. Als sie ihren Platz schließlich erreicht hatte, schob sie ihren Schirm zusammen, legte ihn zusammen mit ihrem Hut ab und rückte den Schleier noch zurecht.
Becker lobt und warnt
Sofort war das Outfit ein großes Thema bei Fans, Experten und in den sozialen Medien. „Das sind natürlich Bilder für die Medien. Als sie da auf den Platz gekommen ist, das ist schon ikonisch!“, analysierte so schließlich auch Tennis-Legende Boris Becker bei „Eurosport“.
„Das hat sich noch keine Spielerin getraut. Sie hat sich schon vieles getraut“, schob der Deutsche hinterher, der aber auch mahnende Worte fand: „Das ist der Widerspruch: Sie will auf der einen Seite nicht so viel Druck haben, nicht so viel in der Öffentlichkeit und in Medien sein – und kommt dann mit so einem Outfit auf den Platz.“
Sportlich konnte die 28-Jährige am Ende ebenfalls überzeugen und dank eines 2:1-Sieges (6:3, 3:6, 6:4) in die nächste Runde einziehen.
