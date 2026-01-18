Gandler auch in Ruhpolding-Verfolgung auf Rang 14

Die Tirolerin Anna Gandler hat beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding ihren 14. Rang des Sprints in der zunächst stark begonnenen Verfolgung durch zwei Fehler beim letzten Schießen behalten. Ihre ÖSV-Kolleginnen um Lisa Hauser kamen am Sonntag nicht in die Top 30. Der Sieg ging an die Französin Lou Jeanmonnot, die 10,5 Sekunden vor Sprintgewinnerin Hanna Öberg aus Schweden triumphierte. Dritte wurde Jeanmonnots Landsfrau Camille Bened (+12,9 Sek.).
Bei den Männern siegte Johannes Dale-Skjevdal. Der Norweger musste in einem Rennen mit vielen Fehlschüssen nur einmal in die Strafrunde und stürmte vom zehnten Startplatz ganz nach vorne. Er gewann vor dem Franzosen Eric Perrot (+4,9 Sek.) und dem Schweden Martin Ponsiluoma (+7,5). Bester der in Deutschland einmal mehr enttäuschenden Österreicher war Simon Eder nach drei Strafrunden als 50. Als letzte Weltcup-Station vor den Olympischen Spielen folgt kommendes Wochenende Nove Mesto, wo aufgrund der Vorbereitung auf den Saisonhöhepunkt etliche Asse fehlen werden.
