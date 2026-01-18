Gandler auch in Ruhpolding-Verfolgung auf Rang 14

Bei den Männern siegte Johannes Dale-Skjevdal. Der Norweger musste in einem Rennen mit vielen Fehlschüssen nur einmal in die Strafrunde und stürmte vom zehnten Startplatz ganz nach vorne. Er gewann vor dem Franzosen Eric Perrot (+4,9 Sek.) und dem Schweden Martin Ponsiluoma (+7,5). Bester der in Deutschland einmal mehr enttäuschenden Österreicher war Simon Eder nach drei Strafrunden als 50. Als letzte Weltcup-Station vor den Olympischen Spielen folgt kommendes Wochenende Nove Mesto, wo aufgrund der Vorbereitung auf den Saisonhöhepunkt etliche Asse fehlen werden.