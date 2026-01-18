Murder suspect
The secret double life of the Cobra officer
He was a Cobra officer and a superstar in martial arts. He had a steady partner. At the end of 2025, he met a fitness trainer. Soon she became pregnant by him. Was that her death sentence? The confused confession of the arrested Styrian.
And now he is sitting in a cell in the Graz-Jakomini prison—and he cries and cries and cries: "I'm not a murderer." The investigators see it differently: based on numerous pieces of evidence, they assume that the 30-year-old Cobra officer deliberately strangled his lover – Johanna G. (34), a fitness trainer – late in the evening of January 9.
