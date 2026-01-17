Tor nach 79 Tagen – Marco Kasper brach den Bann!

Der Kärntner wartete mit einer starken Leistung auf, verbuchte mit fünf Abschlüssen auch die meisten Torschüsse seines Teams. Mit seinem herrlichen Assist nach 6:55 Minuten im zweiten Drittel begeisterte er die 19.515 Fans in der Little Caesars Arena: Kasper spielte dabei in vollem Tempo den Puck an der blauen Linie durch die Beine von Verteidiger Klingberg und dann in weiterer Folge quer auf für Teamkollegen Compher, der nur noch zum 2:2-Ausgleich vollenden musste.