Sieg gegen Sharks

Tor nach 79 Tagen – Marco Kasper brach den Bann!

Eishockey
17.01.2026 08:51
Marco Kasper (l.) traf beim Heimsieg der Red Wings.
Marco Kasper (l.) traf beim Heimsieg der Red Wings.(Bild: AP/Duane Burleson)
Porträt von Christian Reichel
Von Christian Reichel

Der Knoten ist geplatzt: Nach 79 Tagen ohne Treffer in der NHL trug sich Marco Kasper vergangene Nacht wieder in die Schützenliste ein, markierte beim 4:2-Heimsieg seiner Detroit Red Wings gegen die San Jose Sharks den Schlusspunkt. Es war der bereits fünfte Sieg in den letzten fünf Spielen.

0 Kommentare

Der Kärntner wartete mit einer starken Leistung auf, verbuchte mit fünf Abschlüssen auch die meisten Torschüsse seines Teams. Mit seinem herrlichen Assist nach 6:55 Minuten im zweiten Drittel begeisterte er die 19.515 Fans in der Little Caesars Arena: Kasper spielte dabei in vollem Tempo den Puck an der blauen Linie durch die Beine von Verteidiger Klingberg und dann in weiterer Folge quer auf für Teamkollegen Compher, der nur noch zum 2:2-Ausgleich vollenden musste.

Larkin stellte für Detroit anfangs des dritten Drittels mit dem 3:2 endgültig die Weichen auf Sieg (45.), 92 Sekunden vor dem Ende trug sich auch Kasper endlich wieder in die Schützenliste ein: Nachdem San Jose den Goalie vom Eis genommen hatte, traf der 21-Jährige zum 4:2-Endstand ins leere Tor – sein vierter Saisontreffer, zugleich sein erster seit 30. Oktober und somit seit 79 Tagen!

„Wirkte wie verwandelt“
Entsprechend erleichtert war der Stürmer nach Spielschluss: „Egal, ob Empty-Net-Treffer oder nicht – es zählt das gleiche. Es macht immer Spaß zu treffen, vor allem nach so langer Zeit. Head-Coach Todd McLellan freute sich mit ihm: „Ich wusste, dass Marcos Abend kommen wird. Er wirkte wie verwandelt, machte einen richtig guten Job.“ 

