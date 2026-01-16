Laimers Ausfall stellt Kompany vor großes Problem

Konrad Laimers Muskelfaserriss hat Bayerns Trainer Vincent Kompany vor ein großes Defensiv-Problem gestellt. Nach Josip Stanisic, Joshua Kimmich und Sacha Boey ist der ÖFB-Legionär bereits der vierte Rechtsverteidiger, den die Münchner auf die Verletztenliste setzen mussten.
In der ersten Saisonhälfte zälte Laimer zweifellos zu den Aufsteigern unter Kompany, in 27 Pflichtspielen setzte der Belgier 26 Mal auf den Salzburger. Was Laimer in die Karten spielt: er ist sowohl im defensiven Mittelfeld als auch an den Außenbahnen einsetzbar. Genau dort haben die Bayern nun allerdings ein Problem. Wer soll nach all den Verletzungen in den kommenden Spielen als Rechtsverteidiger auflaufen?
Keine Rechtsverteidiger übrig
„Echte“ Rechtsverteidiger hat Kompany keine mehr, weshalb er auf Mittelfeldspieler oder Innenverteidiger zugreifen muss. Etwa auf Tim Bischof - eigentlich auf dem Achter beheimatet. Immerhin half der 20-Jährige schon das ein oder andere Mal als Linksverteidiger aus, die rechte Seite dürfte für den Linksfuß somit kein völliges Neuland sein.
Alternativ stehen Kompany Min-jae Kim, Raphael Guerreiro und Hiroki Ito zur Verfügung. Auch dieses Trio wurde jedoch nicht als Rechtsverteidiger geboren. Bleibt dem deutschen Rekordmeister zu wünschen, dass die Verletztenliste nach und nach wieder schrumpft ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.