Bayern-Star verletzt

Laimers Ausfall stellt Kompany vor großes Problem

Deutsche Bundesliga
16.01.2026 09:45
Personalproblem bei Vincent Kompanys FC Bayern(Bild: AFP/INA FASSBENDER)
Porträt von Anatol Szadeczky-Kardoss
Von Anatol Szadeczky-Kardoss

Konrad Laimers Muskelfaserriss hat Bayerns Trainer Vincent Kompany vor ein großes Defensiv-Problem gestellt. Nach Josip Stanisic, Joshua Kimmich und Sacha Boey ist der ÖFB-Legionär bereits der vierte Rechtsverteidiger, den die Münchner auf die Verletztenliste setzen mussten. 

In der ersten Saisonhälfte zälte Laimer zweifellos zu den Aufsteigern unter Kompany, in 27 Pflichtspielen setzte der Belgier 26 Mal auf den Salzburger. Was Laimer in die Karten spielt: er ist sowohl im defensiven Mittelfeld als auch an den Außenbahnen einsetzbar. Genau dort haben die Bayern nun allerdings ein Problem. Wer soll nach all den Verletzungen in den kommenden Spielen als Rechtsverteidiger auflaufen?

Muss nun Tom Bischof (l.) als Rechtsverteidiger aushelfen?(Bild: AFP/ALEXANDRA BEIER)

Keine Rechtsverteidiger übrig
„Echte“ Rechtsverteidiger hat Kompany keine mehr, weshalb er auf Mittelfeldspieler oder Innenverteidiger zugreifen muss. Etwa auf Tim Bischof - eigentlich auf dem Achter beheimatet. Immerhin half der 20-Jährige schon das ein oder andere Mal als Linksverteidiger aus, die rechte Seite dürfte für den Linksfuß somit kein völliges Neuland sein. 

Alternativ stehen Kompany Min-jae Kim, Raphael Guerreiro und Hiroki Ito zur Verfügung. Auch dieses Trio wurde jedoch nicht als Rechtsverteidiger geboren. Bleibt dem deutschen Rekordmeister zu wünschen, dass die Verletztenliste nach und nach wieder schrumpft ...

