Laimers Ausfall stellt Kompany vor großes Problem

In der ersten Saisonhälfte zälte Laimer zweifellos zu den Aufsteigern unter Kompany, in 27 Pflichtspielen setzte der Belgier 26 Mal auf den Salzburger. Was Laimer in die Karten spielt: er ist sowohl im defensiven Mittelfeld als auch an den Außenbahnen einsetzbar. Genau dort haben die Bayern nun allerdings ein Problem. Wer soll nach all den Verletzungen in den kommenden Spielen als Rechtsverteidiger auflaufen?