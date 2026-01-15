Obdachlose erfroren: Caritas mit dringendem Appell

In den vergangenen Tagen forderte die eisige Kälte zwei Todesopfer in Wien. Die zwei obdachlosen Männer wurden von Streetwork-Teams der Caritas Wien gefunden – ein Mann starb nach einem Fund in Floridsdorf im Krankenhaus, ein weiterer wurde tot in einem Park in Favoriten entdeckt.
„Wir sind sehr betroffen und traurig“, schrieb Caritas-Wien-Direktor Klaus Schwertner auf Facebook. Dass zuletzt Menschen auf der Straße erfroren sind, „ist einige Jahre her“, sagte Schwertner. Er verwies auf das Kältetelefon.
Rund 350 Anrufe pro Tag
Dieses verzeichnete zuletzt rund 350 Anrufe pro Tag. Allein 8000 Anrufe habe es in Wien in diesem Winter bereits gegeben. Dadurch „konnten wir gemeinsam mit euch, Rettung und Polizei, Dutzende obdachlose Menschen in den letzten drei Wochen vor dem Kältetod retten“, schrieb der Caritas-Direktor auf Facebook. Er appellierte, das Kältetelefon weiterhin zu nutzen. Bei medizinischen Notfällen ist die Rettung unter 144 erreichbar.
Hinweise können Leben retten
„In mehr als einem Dutzend Fällen haben wir buchstäblich in letzter Minute dank Hinweisen über das Kältetelefon“ Obdachlose noch rechtzeitig gefunden und ins Krankenhaus einliefern lassen, „teilweise mit einer Körpertemperatur von 34 Grad“, sagte Schwertner.
Sie konnten stabilisiert werden. „In mehreren 100 Fällen haben wir Menschen in Notquartiere vermitteln können“, sagte der Caritas-Direktor.
Genug Schlafplätze vorhanden
Er betonte, dass es genug Schlafplätze gibt, zuletzt wurden sie nochmals aufgestockt. „Es wird alles unternommen, dass niemand abgewiesen werden muss.“ Doch es gebe auch Gründe, warum Menschen draußen schlafen, etwa psychische Erkrankungen, schlechte Erfahrungen oder weil sie es schwer aushalten, mit so vielen anderen Personen in einem Raum zu schlafen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.