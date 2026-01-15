Obdachlose erfroren: Caritas mit dringendem Appell

Rund 350 Anrufe pro Tag

Dieses verzeichnete zuletzt rund 350 Anrufe pro Tag. Allein 8000 Anrufe habe es in Wien in diesem Winter bereits gegeben. Dadurch „konnten wir gemeinsam mit euch, Rettung und Polizei, Dutzende obdachlose Menschen in den letzten drei Wochen vor dem Kältetod retten“, schrieb der Caritas-Direktor auf Facebook. Er appellierte, das Kältetelefon weiterhin zu nutzen. Bei medizinischen Notfällen ist die Rettung unter 144 erreichbar.