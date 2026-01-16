Heimkind klagt Land: „Fixierbett und Bibelfolter!“

Harry sagt kommende Woche wohl vor Gericht aus
Noch immer melden sich Menschen mit Vorwürfen gegen Betreuungseinrichtungen wie die SOS Kinderdörfer. Bei jedem Fall ist die Empörung groß, Aufklärung wird versprochen. Doch wie schaut es in der Praxis aus? In Kärnten klagt ein ehemaliges Heimkind das Land wegen behaupteter Übergriffe – zimperlich geht es dabei nicht zu.
Der Skandal um eine vertuschte Studie über Missbrauch und Gewalt im Kinderdorf Moosburg hat die Jugendwohlfahrt in ein unrühmliches Licht gerückt. 15 Opfer haben sich im Vorjahr bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt bereits gemeldet – teils mit bekannten, teils mit neuen Vorwürfen rund um ihre Erfahrungen mit der Einrichtung, die nur dem Kindeswohl dienen sollte.
