Heimkind klagt Land: „Fixierbett und Bibelfolter!“

Der Skandal um eine vertuschte Studie über Missbrauch und Gewalt im Kinderdorf Moosburg hat die Jugendwohlfahrt in ein unrühmliches Licht gerückt. 15 Opfer haben sich im Vorjahr bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt bereits gemeldet – teils mit bekannten, teils mit neuen Vorwürfen rund um ihre Erfahrungen mit der Einrichtung, die nur dem Kindeswohl dienen sollte.