US-Riese Amazon startet souveräne Cloud für Europa

Auch Microsoft und Google buhlen um Kunden

Auch die beiden anderen großen US-Cloudanbieter Microsoft und Google buhlen um Kunden mit erhöhten Anforderungen an Datensicherheit. Microsoft speichert die Daten europäischer Kunden auf Wunsch ausschließlich in heimischen Rechenzentren. Dort arbeiten den Angaben zufolge Beschäftigte mit Wohnsitz in der EU, die eventuell notwendige Fernzugriffe von Microsoft-Beschäftigten aus dem außereuropäischen Ausland genehmigen müssen und deren Arbeit in Echtzeit überwachen. Die Alphabet-Tochter Google kündigte im Herbst Rekordinvestitionen von 5,5 Milliarden Euro in deutsche Rechenzentren an.