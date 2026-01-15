Schlag gegen Phishing-Dienst RedVDS in Deutschland

RedVDS stellte für diese Betrüger mutmaßlich einen Online-Abonnementdienst zur Verfügung, mit dem sich die Cyberkriminellen die Infrastruktur für ihre Straftaten mieten konnten. Nach Angaben von Microsoft stellte der Dienst für 24 Dollar im Monat den Kriminellen einen Zugang zu einem virtuellen Wegwerfcomputer – einem Server mit raubkopierter Windows-Software – zur Verfügung. Dieser konnte nach der Verübung der Straftat einfach wieder abgeschaltet werden, um eine Strafverfolgung zu erschweren.