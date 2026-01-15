Möstl: „Wir können wieder einen Hype auslösen“

Los geht's! Österreichs Handballer prallen am Donnerstag (20.30, live ORF 1) zum EM-Auftakt in Dänemark auf Deutschland. Für Keeper Möstl, Hutecek, Bilyk und Co. geht es im hohen Norden gegen die Wahlheimat. Teamchef Iker Romero bestreitet indes sein erstes Turnier mit Rot-Weiß-Rot.
Riesige Begeisterung. Sogar bei den Ski-Hits in Kitzbühel und Schladming fieberten Fans vor den Bildschirmen mit. Nun, zwei Jahre nach der Traum-EM und Platz acht, geht’s für Österreich in die Turnier-Neuauflage. Und da wartet zum Start in Herning am Donnerstag (20.30, live ORF 1) gleich Medaillen-Anwärter Deutschland. Kann’s trotz der Hammergruppe wieder einen Hype geben? „Ja, wenn wir Topniveau und gute Ergebnisse abliefern. Österreich ist erfolgsgeil“, sagt Kapitän Niko Bilyk im „Krone“-Gespräch.
