Möstl: „Wir können wieder einen Hype auslösen“

Riesige Begeisterung. Sogar bei den Ski-Hits in Kitzbühel und Schladming fieberten Fans vor den Bildschirmen mit. Nun, zwei Jahre nach der Traum-EM und Platz acht, geht’s für Österreich in die Turnier-Neuauflage. Und da wartet zum Start in Herning am Donnerstag (20.30, live ORF 1) gleich Medaillen-Anwärter Deutschland. Kann’s trotz der Hammergruppe wieder einen Hype geben? „Ja, wenn wir Topniveau und gute Ergebnisse abliefern. Österreich ist erfolgsgeil“, sagt Kapitän Niko Bilyk im „Krone“-Gespräch.