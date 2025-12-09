Online-Sadist „White Tiger“ ab Jänner vor Gericht

Soll Jugendlichen zum Suizid gebracht haben

Der Tatzeitraum lag zwischen Jänner 2021 und September 2023. In einem Fall soll der Verdächtige bis zum Suizid auf einen 13-Jährigen eingewirkt haben. Demnach nutzte er dafür eine weitere „kindliche Geschädigte“. Der 13-Jährige erhängte sich früheren Angaben der Staatsanwaltschaft zufolge während eines live im Internet übertragenen Streams. In weiteren Fällen soll es außerdem Suizidversuche gegeben haben.