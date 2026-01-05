After injury break
Comeback on Wednesday? Hirscher makes decision
Marcel Hirscher still wants to return to the World Cup slopes in January. However, the eight-time overall World Cup winner will not be competing in the slalom in Madonna di Campiglio on Wednesday, as Hirscher's management announced.
The man from Salzburg, who now skis for the Netherlands, will wait to decide whether he will start in Adelboden next weekend.
Intensive work on his comeback
Hirscher tore a cruciate ligament in his left knee at the beginning of December 2024 - relatively at the start of his comeback season after a break of over five and a half years.
Due to the injury, the 36-year-old was unable to prepare for the snow in the summer. In the fall, he missed another three weeks of training due to a viral infection. His main goal for the season is to compete at the Olympic Games in Milan and Cortina d'Ampezzo in just over a month's time. Hirscher is a two-time Olympic champion (2018 in Pyeongchang).
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.