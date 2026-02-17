Höhepunkt und Ende der närrischen Zeit

Feiern für den guten Zweck hieß es am Faschingsdienstag in der Altstadt von Klagenfurt, wo Piraten, Herzallerliebste, bezaubernde Jeannies und natürlich die Stadtrichter feierten. Spenden werden über die Aktion „Krone-Leser helfen“ Kärntner Familien unterstützen.
Noch einmal ausgelassen gefeiert wurde am Faschingsdienstag in der Innenstadt von Klagenfurt. Wirte hatten auf dem Alten Platz eine große Faschingsparty mit Live-Musik, DJ-Sound und Kinderprogramm organisiert. Bunt und kreativ zeigten sich die Feierwilligen in tollen Kostümen.
Die Stadtrichter zu Clagenfurth konnten die äußerst erfolgreiche Spielserie des Stadtgerüchts feiern und sammelten an der Stadtrichter-Bar Spenden, die über die Aktion „Krone-Leser helfen“ an Notleidende in Kärnten gehen.
