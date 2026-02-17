Singende Meerjungfrauen, Gruselfamilien und Hexen

Musical-Hotspot mit Operette

Eine Operetten-Uraufführung wird für 19. Februar 2027 angekündigt: „Ein kleines Café irgendwo“, ein Singspiel von Peter Lund und Kai Tietje, widmet sich der Musik von Hermann Leopoldi (u.a. mit Andy Lee Lang und Verena Scheitz). Als letzte Premiere der Spielzeit steht am 19. März „Das Land des Lächelns“ auf dem Programm. Wiederaufnahmen („The Sound of Music“, „Die Comedian Harmonists“, „Wicked“), Konzerte des Orchesters der Bühne Baden, Gastkonzerte des Tonkünstler-Orchesters NÖ, Kinderveranstaltungen, Kulturvermittlung und Workshops ergänzen das Angebot.