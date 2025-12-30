Ein „Sherpa“ hoch oben am heimischen Eisenstein

Hoch oben auf 1185 Metern Seehöhe thront sie schon seit mehr als einem Jahrhundert wie ein stilles Versprechen an die Heimat – jene Hütte, die nach der Gebirgsverein-Legende Julius Seitner benannt ist. Seit 1910 bietet sie Alpinisten Zuflucht und hat doch eine wechselvolle Geschichte. Denn 1933 brannte der einsame Alpinstützpunkt nieder, wurde aber wieder aufgebaut. Wer den Weg hierher findet, wird belohnt – mit Ruhe, Weitblick und einer Himalaya-Küche, welche die „Julius Seitner“-Hütte einzigartig macht.