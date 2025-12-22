Facts, figures and data
This is how powerful Macron’s new super aircraft carrier will be
The French navy is building the largest warship in Europe: a new nuclear-powered super aircraft carrier, almost as long as the largest in the USA, is set to replace the ageing Charles de Gaulle in 2038. Krone+ shows you how the French floating airbase compares to Trump's USS Gerald R. Ford.
The aircraft carrier Charles de Gaulle is the pride of the French Navy. The mega warship, which was commissioned in 2001 and is 261 meters long and 64 meters wide, serves as a floating airbase that can deploy Paris to any part of the world and from which 40 Rafale fighter jets can be sent on missions. But the clock is ticking on the 42,000-ton monster, which is due to be decommissioned in 2038. At the weekend, French President Emmanuel Macron announced the construction of its successor - and it will not only be bigger than Charles de Gaulle, but will almost rival the largest aircraft carriers in the USA. An overview.
