Während dem Fernsehen brach plötzlich Feuer aus

In der Nacht auf Sonntag saß ein 20-Jähriger mit seiner Freundin vor dem Fernseher, als auf einmal der Strom ausfiel. Beim Prüfen des Sicherungskastens fiel dem jungen Mann Rauch aus dem Heizraum auf – tatsächlich brannte es dort bereits! Schnell weckte die Freundin (18) die schlafende Mutter (46) und alarmierte die Einsatzkräfte. Anschließend flüchteten sie mit den beiden Hunden aus dem Gebäude.