Während dem Fernsehen brach plötzlich Feuer aus

Während es sich in der Nacht auf Sonntag ein 20-Jähriger im Wohnzimmer eines Hauses in Fohnsdorf mit seiner Freundin (18) vor dem Fernseher gemütlich machte, brach im Heizraum Feuer aus. Alle Beteiligten reagierten geistesgegenwärtig.
In der Nacht auf Sonntag saß ein 20-Jähriger mit seiner Freundin vor dem Fernseher, als auf einmal der Strom ausfiel. Beim Prüfen des Sicherungskastens fiel dem jungen Mann Rauch aus dem Heizraum auf – tatsächlich brannte es dort bereits! Schnell weckte die Freundin (18) die schlafende Mutter (46) und alarmierte die Einsatzkräfte. Anschließend flüchteten sie mit den beiden Hunden aus dem Gebäude.
Während die Feuerwehren Aichdorf und Hatzendorf den Brand zum Glück rasch löschen konnten, wurden die Personen vom Roten Kreuz mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Brandermittlungen laufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.