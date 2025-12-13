Der Rätsel-Jahresrückblick für den guten Zweck

Mit ihrer Zusage zum Kommen haben Kira Grünberg und Nico Langmann nicht lange gefackelt. Zweiterer zeigt sich vor dem Einsatz nicht nur tiefenentspannt, sondern auch gutgelaunt und humorig. „Beim Tennis ist schon längst Saisonende, ich habe also massig Zeit für solche Dinge“, lacht er. Wie sieht es mit der Vorbereitung auf den Rätselspaß aus? „Ich habe mir einmal Wikipedia durchgelesen. Das sollte hoffentlich reichen.“ Woran denkt Kira Grünberg als erste, wenn sie an 2025 denkt? „Ich unterstütze sehr viele verschiedene Forschungsprojekte und in diesem Jahr ging in extrem vielen Bereichen sehr viel weiter. Mittlerweile gibt es viele Studien am Menschen, die vielversprechend. Der Weg ist der richtige und jede finanzielle Unterstützung hilft uns weiter.“ Langmann zeigt sich pragmatischer: „Danke für die gute Antwort, Kira. Mir fallen als erstes Trumps Zölle ein.“ Gibt es eigentlich ein Worst-Case-Szenario? „Was wir gewinnen, ist ein Gewinn für andere Menschen“, bekräftigt Langmann, „es wäre also schlimm, würden wir nicht genug Geld für ,Wings For Life‘ einspielen.“ Alles Gute!