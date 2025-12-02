„Müssen ihm ein siegfähiges Motorrad hinstellen“

Nach Saisonende ist bekanntlich vor dem Start der nächsten Saison. In der MotoGP beginnt parallel dazu bereits das Jahr 2027, wenn mit den neuen 850ccm-Maschinen eine Regel-Revolution in den Garagen Einzug hält. „Der Motor läuft schon am Prüfstand. Jetzt geht es noch vor Weihnachten an die Rennstrecke. Ich denke, damit sind wir die Ersten, die mit dem Gesamtpaket rausfahren“, verriet KTM-Sportchef Pit Beirer der „Krone“.