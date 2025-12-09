Assist von Marco Kasper bei 4:0-Sieg von Detroit

Weiter ohne Marco Rossi, der an seinem Comeback arbeitet, feierte Minnesota Wild einen 4:1-Sieg bei Seattle Kraken. Joel Eriksson Ek war mit einem Tor und zwei Assists Spieler des Abends. Mats Zuccarello schied im ersten Drittel nach einem Check aus. Der norwegische Stürmer der ersten Linie war nach einer Verletzung erst Anfang November in die Saison eingestiegen.