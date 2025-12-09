Assist von Marco Kasper bei 4:0-Sieg von Detroit

Marco Kasper hat am Montag in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL seinen ersten Assist in dieser Saison verbucht. Der 21-jährige Kärntner bereitete beim 4:0-Auswärtssieg der Detroit Red Wings gegen die Vancouver Canucks das 3:0 von Nate Danielson (36.) mit vor und trug sich erstmals seit 30. Oktober in die Scorerliste ein.
Der Stürmer hat bisher drei Tore erzielt. Detroit punktete im fünften Spiel in Serie und übernahm die Tabellenführung in der Atlantic Divison.
Weiter ohne Marco Rossi, der an seinem Comeback arbeitet, feierte Minnesota Wild einen 4:1-Sieg bei Seattle Kraken. Joel Eriksson Ek war mit einem Tor und zwei Assists Spieler des Abends. Mats Zuccarello schied im ersten Drittel nach einem Check aus. Der norwegische Stürmer der ersten Linie war nach einer Verletzung erst Anfang November in die Saison eingestiegen.
