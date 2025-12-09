Chargers besiegen Super-Bowl-Sieger Philadelphia

Super-Bowl-Sieger Philadelphia Eagles hat ein turbulentes NFL-Auswärtsspiel gegen die Los Angeles Chargers verloren. Die Eagles mussten sich mit 19:22 nach Verlängerung geschlagen geben.
Quarterback Jalen Hurts unterliefen als erstem Spieler in der NFL-Historie zwei Ballverluste – eine Interception und ein Fumble – in einem Spielzug. Philadelphia bleibt nach der fünften Niederlage im 13. Spiel aber weiter auf Play-off-Kurs, genauso wie die Chargers nach ihrem neunten Sieg.
Quarterback-Pech bei den Colts
Die Indianapolis Colts mit dem Wiener Bernhard Raimann müssen nach vier Niederlagen in Serie und einer Bilanz von 8:5-Siegen hingegen zittern. Quarterback Daniel Jones zog sich am Sonntag einen Riss der rechten Achillessehne zu und fällt für den Rest der Saison aus, ihn ersetzt derzeit der 23-jährige Rookie Riley Leonard. Ersatz-Quarterback Anthony Richardson erlitt im Oktober einen Bruch des Augenhöhlenknochens und ist noch nicht einsatzfähig.
Es ist unklar, ob sich die Colts auf der Spielmacher-Position für die letzten vier Spiele des Grunddurchgangs noch verstärken. Ein Comeback könnte der sich bereits in der Football-Pension befindliche Philip Rivers feiern. Wie mehrere Medien berichteten, wurde der 44-Jährige von den Colts zu einem Training eingeladen. Rivers beendete seine Karriere im Jänner 2021, hat zehn Kinder und ist mittlerweile auch Großvater.
