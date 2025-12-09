Chargers besiegen Super-Bowl-Sieger Philadelphia

Es ist unklar, ob sich die Colts auf der Spielmacher-Position für die letzten vier Spiele des Grunddurchgangs noch verstärken. Ein Comeback könnte der sich bereits in der Football-Pension befindliche Philip Rivers feiern. Wie mehrere Medien berichteten, wurde der 44-Jährige von den Colts zu einem Training eingeladen. Rivers beendete seine Karriere im Jänner 2021, hat zehn Kinder und ist mittlerweile auch Großvater.