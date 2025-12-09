Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Overtime-Krimi in NFL

Chargers besiegen Super-Bowl-Sieger Philadelphia

US-Sport
09.12.2025 10:34
Jalen Hurts und Justin Herbert
Jalen Hurts und Justin Herbert(Bild: AP/Kevork Djansezian)

Super-Bowl-Sieger Philadelphia Eagles hat ein turbulentes NFL-Auswärtsspiel gegen die Los Angeles Chargers verloren. Die Eagles mussten sich mit 19:22 nach Verlängerung geschlagen geben.

0 Kommentare

Quarterback Jalen Hurts unterliefen als erstem Spieler in der NFL-Historie zwei Ballverluste – eine Interception und ein Fumble – in einem Spielzug. Philadelphia bleibt nach der fünften Niederlage im 13. Spiel aber weiter auf Play-off-Kurs, genauso wie die Chargers nach ihrem neunten Sieg.

Quarterback-Pech bei den Colts
Die Indianapolis Colts mit dem Wiener Bernhard Raimann müssen nach vier Niederlagen in Serie und einer Bilanz von 8:5-Siegen hingegen zittern. Quarterback Daniel Jones zog sich am Sonntag einen Riss der rechten Achillessehne zu und fällt für den Rest der Saison aus, ihn ersetzt derzeit der 23-jährige Rookie Riley Leonard. Ersatz-Quarterback Anthony Richardson erlitt im Oktober einen Bruch des Augenhöhlenknochens und ist noch nicht einsatzfähig.

Gibt Philip Rivers sein Comeback?
Gibt Philip Rivers sein Comeback?(Bild: AFP/JEFF GROSS)

Es ist unklar, ob sich die Colts auf der Spielmacher-Position für die letzten vier Spiele des Grunddurchgangs noch verstärken. Ein Comeback könnte der sich bereits in der Football-Pension befindliche Philip Rivers feiern. Wie mehrere Medien berichteten, wurde der 44-Jährige von den Colts zu einem Training eingeladen. Rivers beendete seine Karriere im Jänner 2021, hat zehn Kinder und ist mittlerweile auch Großvater.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ausland
Frau von Russen-Millionär wurde vor ihm gefoltert
127.556 mal gelesen
Das Paar hinterlässt zwei kleine Kinder.
Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
109.021 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Oberösterreich
Zwei Stunden lang stand Westbahn-Verbindung still
105.735 mal gelesen
Tausende Reisende strandeten zwei Stunden an den Bahnhöfen der Westbahnstrecke.
Mehr US-Sport
Nach 5 Jahren Pause
Irrer Notfallplan! Routinier soll Colts retten
Overtime-Krimi in NFL
Chargers besiegen Super-Bowl-Sieger Philadelphia
NHL
Assist von Marco Kasper bei 4:0-Sieg von Detroit
NFL
Rückschlag für Raimanns Colts: Aus für Quarterback
NBA
Toronto verliert trotz Aufholjagd gegen Boston

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf