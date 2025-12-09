Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stella Rossa gerettet

„Mit Söldnern wäre der Verein schon lange tot“

Sport-Mix
09.12.2025 15:30
Trainer Aleks Ristovski rettete seinen Herzensklub.
Trainer Aleks Ristovski rettete seinen Herzensklub.(Bild: GEPA pictures/ Walter Luger)

Im Sommer stand der Futsal-Dino wegen finanzieller Probleme vor dem Aus. Gründer und Erfolgscoach Aleks Ristovski rettete mit dem neueingeführten 100er Club seinen Verein. Sportlich bleibt das Final Four das großes Ziel...

0 Kommentare

Die Lage bei Futsal-Rekordmeister Stella Rossa war im Sommer höchst angespannt. Mehrere Partner– darunter auch Hauptsponsor Interwetten, der jährlich 18.000 Euro zahlte – kehrten dem Verein den Rücken zu. Für den Trainer war es nicht nur sportlich eine intensive Zeit. In seinem Job wurde Ristovski nach über 20 Jahren von seiner Firma vor einigen Monaten freigestellt. In der arbeitslosen Übergangszeit machte es sich Ristovski zur Aufgabe, seinen Verein zu retten – mit Erfolg! „Der Aufwand die letzten Monate war riesig. Neben einem Vollzeitjob wäre es ganz sicher nicht möglich gewesen. Jetzt ist die Erleichterung groß, dass es den Verein noch gibt“, erzählt Trainer Ristovski.

Stella Rossa steht aktuell auf dem vierten Rang.
Stella Rossa steht aktuell auf dem vierten Rang.(Bild: Patrick Vranovsky)

100er-Club rettet Stella Rossa
Auch Marko Arnautovic und Bruder Danijel, zwei Freunde von Ristovski, wussten über die prekäre Lage des Vereins Bescheid – ein Treffen bezüglich Stella Rossa blieb aus. Jetzt brachte der neue 100er-Club die nötigen Einnahmen , um zumindest die Basiskosten decken zu können.

Bei der Initiative spendeten Fans, ehemalige Spieler und Verwandte dem Verein jeweils 100 Euro. Über 100 Menschen, unter anderem bekannte Namen wie Herbert Gager, Thomas Flögel oder Heinz Palme, sind jetzt Teil des neuen 100er Clubs. Zusätzlich zog der Trainer mit ISOBIT und NB7 zwei weitere Sponsoren an Land.

Lesen Sie auch:
Kann Teamstar Marko Arnautovic Stella Rossa helfen?
Krone Plus Logo
Futsal-Meister bangt
Stella Rossa droht Aus – springt Arnautovic ein?
12.08.2025
Der Countdown läuft
Alarmstufe Rot! Stella Rossa braucht Unterstützung
20.08.2025
Balsam für die Seele
Rekord-Cup-Sieg! Stella Rossa im Studio zu Gast
05.06.2025

Spieler kicken gratis für den Traditionsklub
Während andere Vereine in der ersten Futsal Liga ihre Spieler entlohnen, spielen bei Stella Rossa alle Kicker weiterhin gratis. „Sie sind mit der Stella Rossa aufgewachsen. Mit Söldnern wäre der Verein schon lange tot“, ist sich der Trainer der Loyalität seiner Spieler bewusst.

Sportlich kann die Mannschaft trotz turbulenter Zeit überzeugen, aktuell steht man auf dem vierten Rang. Für den Einzug in das Final Four ist man damit aktuell voll auf Kurs. „Das Ziel ist es am Ende dann ganz oben zu stehen“, betont Ristovski.

Zitat Icon

Es gibt kein langweiliges Futsal Match.

Aleks Ristovski über die Faszination Futsal

Winterpause in Sicht
Vor 27 Jahren gründete Ristovski Stella Rossa, seit 2005 spielt der Verein ununterbrochen in der ersten Futsal Liga Österreichs. „Es gibt kein langweiliges Futsal Match. Der Spieler hat mehr Ballkontakte wie im Fußball. Aber auch ich als Trainer habe einen viel größeren Einfluss auf das Spiel. Deshalb bin ich beim Futsal hängen geblieben“, zeigt sich Ristovski vom Futsal fasziniert.

Im letzten Spiel des Grunddurchgangs geht es für Stella Rossa am Sonntag (13:00 Uhr) nach Klagenfurt. Danach dürfen Aleks Ristovski und sein Team nach einem turbulenten Halbjahr in die wohlverdiente Winterpause.

Lorenz Rusch

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
147.995 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Ausland
Frau von Russen-Millionär wurde vor ihm gefoltert
127.817 mal gelesen
Das Paar hinterlässt zwei kleine Kinder.
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
120.888 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Mehr Sport-Mix
Stella Rossa gerettet
„Mit Söldnern wäre der Verein schon lange tot“
„Große Schmerzen“
Kult-Profi hört auf: „Kann nicht normal stehen“
Adventkalender
9. Dezember: Hochwertige Ski-Garnitur von Schöffel
Nach 22. Geburtstag
Der Lehrling hat endgültig seine Meister überholt
Basketball – Superliga
Oberwart startet mit Sieg in die Rückrunde

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf