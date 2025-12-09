„Mit Söldnern wäre der Verein schon lange tot“

Die Lage bei Futsal-Rekordmeister Stella Rossa war im Sommer höchst angespannt. Mehrere Partner– darunter auch Hauptsponsor Interwetten, der jährlich 18.000 Euro zahlte – kehrten dem Verein den Rücken zu. Für den Trainer war es nicht nur sportlich eine intensive Zeit. In seinem Job wurde Ristovski nach über 20 Jahren von seiner Firma vor einigen Monaten freigestellt. In der arbeitslosen Übergangszeit machte es sich Ristovski zur Aufgabe, seinen Verein zu retten – mit Erfolg! „Der Aufwand die letzten Monate war riesig. Neben einem Vollzeitjob wäre es ganz sicher nicht möglich gewesen. Jetzt ist die Erleichterung groß, dass es den Verein noch gibt“, erzählt Trainer Ristovski.