Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Formel-1-Nervenkrimi

Russell sicher: Dieses Ass hat Max noch im Ärmel!

Formel 1
07.12.2025 11:22
Kann Max Verstappen seinen WM-Titel doch noch verteidigen?
Kann Max Verstappen seinen WM-Titel doch noch verteidigen?(Bild: EPA/ALI HAIDER)

Der große Showdown in der Formel 1 steht unmittelbar bevor. Ab 14 Uhr (hier im „Sportkrone.at“-Liveticker) will Max Verstappen seine Aufholjagd krönen und McLaren den WM-Titel doch noch entreißen. Allerdings reicht Lando Norris auch bei einem Sieg des Red-Bull-Piloten ein dritter Platz. Deshalb könnte der Niederländer auf eine besondere Taktik zurückgreifen, wie Mercedes-Pilot George Russell vermutet. 

0 Kommentare

„Wenn wir die erste Runde in der Reihenfolge beenden, in der wir ins Rennen gehen, dann wird er sicher nicht einfach davonfahren und Lando einen lockeren Podestplatz schenken“, ist sich Russell sicher. Der Mercedes-Pilot startet direkt hinter den drei Titelanwärtern in das Rennen und könnte für Verstappen (auf der Pole-Position) noch zum wesentlichen Faktor werden. 

Lesen Sie auch:
Max Verstappen und Lando Norris wollen sich heute die Fahrer-Krone aufsetzen. 
Experten spekulieren
Fällt die WM-Entscheidung schon nach 300 Metern?
07.12.2025
Dramatisches Finale
Max Verstappen beschwört den „Horror“ für Norris!
06.12.2025

Es könnte zu einer Situation wie im großen Showdown von 2016 kommen. Damals bremste Lewis Hamilton das Feld an der Spitze liegend bewusst ein. Denn seinem Teamkollegen und Kontrahenten Nico Rosberg reichte ein zweiter Platz zum Titel. Mit diesem Manöver sorgte der Brite dafür, dass die Konkurrenten zu Rosberg aufschließen konnten und die Chancen stiegen, dass jemand den Deutschen doch noch überholt und Hamilton damit zum Titel verhilft.

Stella versucht zu beruhigen
Bekanntlich war die Aktion für den Briten damals nicht von Erfolg gekrönt – es war aber sicher die beste taktische Möglichkeit, die Hamilton zur Verfügung stand. Und so könnte es heute auch für Verstappen sein. Anstatt an der Spitze davonzuziehen und den beiden McLaren-Piloten so möglicherweise das Podium – und damit Lando Norris den WM-Titel – zu schenken, könnte sich der Niederländer auch für eine Bremstaktik entscheiden. 

So könnten sowohl Russell als auch Charles Leclerc im Ferrari für Norris zur Gefahr werden. „Dafür musst du nicht wie ein Verrückter fahren oder gefährlich werden. Du kannst drei, vier Zehntel rausnehmen, und das zieht das Feld zusammen. Also ja, man kann erwarten, dass er das tun wird“, spekuliert der Mercedes-Pilot. 

Wird George Russell zu einem entscheidenden Faktor?
Wird George Russell zu einem entscheidenden Faktor?(Bild: EPA/ALI HAIDER)

Bei McLaren bleibt man unterdessen ruhig. „Wenn du zu stark verlangsamst, können Untercuts zum Problem werden, du machst dich angreifbar oder riskierst, überholt zu werden“, erklärt Teamchef Andrea Stella. Deshalb sieht der Italiener den großen Vorteil auch hier bei seinem Rennstall: „Es ist definitiv gut, dass wir mit zwei Autos da sind. Das würde ich jederzeit der Situation vorziehen, dass die beiden getrennt irgendwo auf der Strecke sind.“ 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Max VerstappenLando NorrisGeorge RussellLewis HamiltonNico Rosberg
Mercedes-BenzMcLaren
Formel 1
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ausland
Das ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt
148.263 mal gelesen
Früher tanzte sie in Salzburg, heute ist die Milliardärin in den USA.
Medien
Nicht nur Israel: Weiterer Ausschluss gefordert
128.096 mal gelesen
Die Ukraine landete beim diesjährigen Song Contest mit der Band Ziferblat und dem Song „Bird of ...
Ski Alpin
„Absolut unfair!“ Wirbel nach Kriechmayr-Triumph
121.869 mal gelesen
Alexis Monney war im Ziel richtig sauer.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf