Russell sicher: Dieses Ass hat Max noch im Ärmel!

Stella versucht zu beruhigen

Bekanntlich war die Aktion für den Briten damals nicht von Erfolg gekrönt – es war aber sicher die beste taktische Möglichkeit, die Hamilton zur Verfügung stand. Und so könnte es heute auch für Verstappen sein. Anstatt an der Spitze davonzuziehen und den beiden McLaren-Piloten so möglicherweise das Podium – und damit Lando Norris den WM-Titel – zu schenken, könnte sich der Niederländer auch für eine Bremstaktik entscheiden.