Frontal-Crash in Graz: Baby unter den Verletzten

Ein heftiger Verkehrsunfall hat am Samstagabend in Graz-Liebenau für einen Großeinsatz der Rettung und Feuerwehr gesorgt. Am Liebenauer Gürtel stießen zwei Autos im Kreuzungsbereich zur A2-Auffahrt Raaba frontal zusammen – vier Menschen wurden verletzt, darunter auch ein erst zwei Monate alter Säugling.
Gegen 20.30 Uhr wollte eine 36-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Graz-Umgebung vom Liebenauer Gürtel über den rechten Linksabbiegestreifen auf die A2 Richtung Raaba auffahren. Zur selben Zeit fuhr ein 26-jähriger Grazer mit seiner 25-jährigen Lebensgefährtin und dem Baby stadteinwärts und wollte die Kreuzung geradeaus passieren.
Bei grüner Ampel in Kreuzung gefahren
Beide Fahrzeuglenker gaben an, bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren zu sein. Als die 36-Jährige abbog, kam es zum frontalen Zusammenstoß: Die Fahrzeuge krachten mitten im Kreuzungsbereich ineinander und blieben schwer beschädigt stehen. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.
Insgesamt 17 Einsatzkräfte vor Ort
Die Berufsfeuerwehr Graz rückte mit insgesamt 17 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen an, um die Unfallstelle zu sichern und ausgelaufene Betriebsmittel zu binden.
Die 36-jährige Lenkerin erlitt schwere Verletzungen und wurde ins LKH Graz gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurde. Der 26-Jährige, seine Partnerin und ihr Säugling wurden leicht verletzt und ambulant versorgt. Laut Polizei verliefen die Alkotests bei beiden Lenkern negativ. Die Ermittlungen zur Klärung der Ampelsituation laufen.
