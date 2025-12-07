Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nächtlicher Einsatz

Frontal-Crash in Graz: Baby unter den Verletzten

Steiermark
07.12.2025 09:59
(Bild: Christof Birbaumer)

Ein heftiger Verkehrsunfall hat am Samstagabend in Graz-Liebenau für einen Großeinsatz der Rettung und Feuerwehr gesorgt. Am Liebenauer Gürtel stießen zwei Autos im Kreuzungsbereich zur A2-Auffahrt Raaba frontal zusammen – vier Menschen wurden verletzt, darunter auch ein erst zwei Monate alter Säugling.

0 Kommentare

Gegen 20.30 Uhr wollte eine 36-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Graz-Umgebung vom Liebenauer Gürtel über den rechten Linksabbiegestreifen auf die A2 Richtung Raaba auffahren. Zur selben Zeit fuhr ein 26-jähriger Grazer mit seiner 25-jährigen Lebensgefährtin und dem Baby stadteinwärts und wollte die Kreuzung geradeaus passieren.

Bei grüner Ampel in Kreuzung gefahren
Beide Fahrzeuglenker gaben an, bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren zu sein. Als die 36-Jährige abbog, kam es zum frontalen Zusammenstoß: Die Fahrzeuge krachten mitten im Kreuzungsbereich ineinander und blieben schwer beschädigt stehen. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

Lesen Sie auch:
Für die Täter klickten die Handschellen, das Trauma der Frau blieb.
Täter verurteilt
Steirerin (80) von Pfleger betäubt und ausgeraubt
07.12.2025

Insgesamt 17 Einsatzkräfte vor Ort
Die Berufsfeuerwehr Graz rückte mit insgesamt 17 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen an, um die Unfallstelle zu sichern und ausgelaufene Betriebsmittel zu binden.

Die 36-jährige Lenkerin erlitt schwere Verletzungen und wurde ins LKH Graz gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurde. Der 26-Jährige, seine Partnerin und ihr Säugling wurden leicht verletzt und ambulant versorgt. Laut Polizei verliefen die Alkotests bei beiden Lenkern negativ. Die Ermittlungen zur Klärung der Ampelsituation laufen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Das ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt
146.651 mal gelesen
Früher tanzte sie in Salzburg, heute ist die Milliardärin in den USA.
Medien
Nicht nur Israel: Weiterer Ausschluss gefordert
125.431 mal gelesen
Die Ukraine landete beim diesjährigen Song Contest mit der Band Ziferblat und dem Song „Bird of ...
Ski Alpin
„Absolut unfair!“ Wirbel nach Kriechmayr-Triumph
117.205 mal gelesen
Alexis Monney war im Ziel richtig sauer.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf