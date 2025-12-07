Frontal-Crash in Graz: Baby unter den Verletzten

Die 36-jährige Lenkerin erlitt schwere Verletzungen und wurde ins LKH Graz gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurde. Der 26-Jährige, seine Partnerin und ihr Säugling wurden leicht verletzt und ambulant versorgt. Laut Polizei verliefen die Alkotests bei beiden Lenkern negativ. Die Ermittlungen zur Klärung der Ampelsituation laufen.