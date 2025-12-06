Großes Mediengipfeltreffen mit ganz viel Weitblick

EU-Kommissar Brunner als Gast beim Mediengipfel

Den Abschluss an Tag eins bildete eine „Pressestunde“, in der ORF-Redakteur Wolfgang Geier EU-Kommissar Magnus Brunner zu Gast hatte. Im Mittelpunkt stand dabei die Asyl- und Migrationslage in der EU. Die größte Herausforderung sei nun, den Mitgliedsstaaten an den Außengrenzen die neuen Aufgaben zu übertragen. Dazu gehöre die Registrierung von Neuankommenden, die Durchführung von Sicherheitschecks und das neue Grenzverfahren, so Brunner, der überzeugt ist, dass die Umsetzung des Pakets wie geplant bis Mitte 2026 möglich sei. All diese Reformen würden die Sekundärmigration deutlich reduzieren, betonte Österreichs EU-Kommissar.