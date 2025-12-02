Nach Tod von Schwester: Italo-Ski-Ass hört auf!

„Heute schließe ich ein wichtiges Kapitel ab!“

Lucrezia, die ältere der Lorenzi-Schwestern, hatte diese Tragödie schwer mitgenommen – und erst im September war sie nach einem weiteren tödlichen Ski-Unfall eines italienischen Ski-Asses mit mahnenden Worten in die Öffentlichkeit getreten. „Die Worte Schicksal und Pech kommen im Wortschatz eines Profi-Sportlers nicht vor. Man kann nicht zum Skifahren aufbrechen und nie wieder nach Hause zurückkehren“, so die fassungslose Lucrezia damals in den Sozialen Medien.