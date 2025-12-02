Mentale Probleme – jetzt gibt’s schönstes Geschenk

Gesundheitliche Probleme

Der 30-Jährige hatte im Februar 2024 sein Karriereende verkündet und auf Instagram emotional Abschied genommen. Vor allem mit gesundheitlichen Problemen hatte er zu kämpfen gehabt. Er komme mit dem Druck des Wettbewerbsrhythmus des Spitzensports nicht mehr zurecht. Er habe alles und mehr gegeben, „vielleicht sogar zu viel“, schilderte Hadalin damals.