Mentale Probleme – jetzt gibt’s schönstes Geschenk

Nach seinem emotionalen Karriereende vor fast zwei Jahren darf sich Stefan Hadalin über das wohl schönste verfrühte Weihnachtsgeschenk freuen: Der ehemalige Technik-Spezialist aus Slowenien ist zum ersten Mal Papa geworden.
„Weihnachten ist dieses Jahr früh“, verkündet der 30-Jährige via Instagram und zeigt einen Schnappschuss, der seine Hand, die von Herzdame Katja sowie die von seinem Sohnemann zeigt.
Der Name des neuen Erdenbürgers, der am Freitag das Licht der Welt erblickte: Fran Hadalin. „Zufriedenheit, Stolz, Dankbarkeit“, schreibt Hadalin zu seinem Posting.
Gesundheitliche Probleme
Der 30-Jährige hatte im Februar 2024 sein Karriereende verkündet und auf Instagram emotional Abschied genommen. Vor allem mit gesundheitlichen Problemen hatte er zu kämpfen gehabt. Er komme mit dem Druck des Wettbewerbsrhythmus des Spitzensports nicht mehr zurecht. Er habe alles und mehr gegeben, „vielleicht sogar zu viel“, schilderte Hadalin damals.
Vize-Weltmeister von 2019
Hadalin bestritt insgesamt 132 Weltcup-Rennen, darunter sieben Top-10-Platzierungen. Seine Hochform hatte er 2019 bei der WM in Aare, wo er Vize-Weltmeister in der Kombination wurde. Zwei Jahre später bei der WM in Cortina wurde er im Slalom Siebenter.
