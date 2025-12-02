Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Spitz um LPGA-Ticket

Sepp Straka beendet für Tiger Woods Baby-Pause

Sport-Mix
02.12.2025 18:18
Sepp Straka
Sepp Straka(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Andrew Redington)

Österreichs beste Golferin sowie bester Golfer stehen diese Woche wieder im Fokus. Während Sepp Straka ab Donnerstag bei der Hero World Challenge auf den Bahamas erstmals seit dem Ryder Cup wieder wettbewerbsmäßig zu seinen Eisen und Hölzern greift, spielt Emma Spitz zur gleichen Zeit in den USA um ein Ticket auf der LPGA-Tour. 

0 Kommentare

Die Niederösterreicherin tritt in Mobile/Alabama beim finalen Qualifikationsturnier für die stärkste Frauen-Tour an.

  Spitz kann auf ein gutes Jahr auf der Ladies European Tour (LET) zurückblicken. Sechs Top-10-Plätze stehen auf der Habenseite, zuletzt verpasste die 25-Jährige im September 2024 den Cut. Nun möchte sie es Österreichs LPGA-Pionierin Natascha Fink gleichtun: Für den Showdown in Mobile qualifizierte sich die Proette im Oktober in Florida als Vierte souverän. „Ich bin auf jeden Fall besser vorbereitet als vor zwei Jahren, als ich das letzte Mal hier war. Mein Spiel fühlt sich gut an, auch so spät in der Saison. Ich glaube, ich kann auf jeden Fall noch eine gute Woche aus mir herausholen und hoffe, dass es sich dieses Jahr ausgeht mit dem Platz für die LPGA-Tour“, meinte Spitz auf APA-Anfrage.

Emma Spitz
Emma Spitz(Bild: Tristan Jones)

  Die ÖGV-Golferin kämpft mit 115 weiteren Spielerinnen um einen Top-25-Platz, der ihr Tourstatus auf der topbesetzten und -dotierten US-Serie verleihen würde. Gespielt wird auf zwei Plätzen (Falls und Crossings) des Magnolia Grove Golf Course. „Die sind eher auf der längeren Seite“, erklärte Spitz, sah darin aber keinen Nachteil für sich. „Am Wichtigsten ist, dass man konstant gute Leistungen abruft und einfach immer dranbleibt, auch wenn mal ein paar Löcher nicht ganz so nach Plan laufen.“ Nach vier Runden bzw. 72 Löchern wird das Feld halbiert, bevor auf der für Montag geplanten fünften Runde die finale Entscheidung fällt.

Straka misst sich mit PGA-Elite
Straka darf es hingegen nach dem Gewinn des Ryder Cups Ende September und einer anschließenden zweimonatigen Turnierpause, in der er sich nach der Frühgeburt seines Sohnes Thomas um die Familie kümmerte, fast ein wenig gemütlich angehen. In der Karibik misst sich der 32-jährige gebürtige Wiener beim traditionellen Einladungsturnier von Tiger Woods mit 19 weiteren ausgesuchten Golfstars – darunter Titelverteidiger Scottie Scheffler, US-Open-Champion J.J. Spaun oder die britischen Ryder-Cup-Teamkollegen Justin Rose und Robert MacIntyre.

Tiger Woods
Tiger Woods(Bild: 2023 Getty Images)

Einen Cut gibt es nicht, dafür ein sattes Preisgeld über fünf Millionen Dollar (4,32 Mio. Euro). Der Sieger erhält eine Million, selbst der 20. und somit Letzte fliegt mit 150.000 Dollar im Gepäck nach Hause. Für Straka ist es die dritte Teilnahme an dem inoffiziellen PGA-Event. Im Vorjahr war er Neunter, 2023 Zweiter hinter Scheffler. Offizieller Saisonbeginn der PGA-Tour ist Mitte Jänner auf Hawaii, wo es dann auch erstmals wieder um Punkte für die PGA-Jahreswertung geht.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
251.762 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
150.751 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
149.435 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich
745 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker befindet sich auf parlamentarischer Mission in Kuala ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Sport-Mix
Spitz um LPGA-Ticket
Sepp Straka beendet für Tiger Woods Baby-Pause
Krone Sport-News
ÖFB-WM-Trikot geleakt ++ ÖHB-Ladies gegen Holland
Schwimmen
Fünf OSV-Starter im Kurzbahn-EM-Semifinale
Final-Termin schon fix
Neue Football-Liga für Europa in den Startlöchern
Adventkalender
2. Dezember: Matchworn Trikot von Martin Harnik

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf