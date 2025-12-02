Sepp Straka beendet für Tiger Woods Baby-Pause

Spitz kann auf ein gutes Jahr auf der Ladies European Tour (LET) zurückblicken. Sechs Top-10-Plätze stehen auf der Habenseite, zuletzt verpasste die 25-Jährige im September 2024 den Cut. Nun möchte sie es Österreichs LPGA-Pionierin Natascha Fink gleichtun: Für den Showdown in Mobile qualifizierte sich die Proette im Oktober in Florida als Vierte souverän. „Ich bin auf jeden Fall besser vorbereitet als vor zwei Jahren, als ich das letzte Mal hier war. Mein Spiel fühlt sich gut an, auch so spät in der Saison. Ich glaube, ich kann auf jeden Fall noch eine gute Woche aus mir herausholen und hoffe, dass es sich dieses Jahr ausgeht mit dem Platz für die LPGA-Tour“, meinte Spitz auf APA-Anfrage.