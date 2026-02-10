Gold in der Team-Kombi ++ Austria-Ladies in Prag

Ariane Rädler und Katharina Huber holen Gold in der Team-Kombination, Lisa Schulte kämpft heute Abend noch um Edelmetall im Rodel-Einsitzer und die Ladies der Wiener Austria spielen morgen Mittag um ein Halbfinal-Ticket im UEFA Womens Europa Cup – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Dienstag, dem 10. Februar.